Wenn der Mann zu Hause zuschlägt: Es gibt Hilfsangebote

Seit 17 Jahren finanziert der Ostalbkreis eine Stelle zur Beratung bei häuslicher Gewalt und Platzverweis bei der Landkreisverwaltung. Beraterin Ingrid Schröder berichtete den Kreisrätinnen und Kreisräten im Ausschuss für Soziales und Gesundheit über ihre Arbeit.

Gewalt sei auch in den eigenen vier Wänden schon lange keine „Privatangelegenheit“ mehr, sondern finde sowohl politisch als auch gesellschaftlich keine Toleranz mehr , betonte Schröder. Die Statistik des Ostalbkreises zeige, dass häusliche Gewalt weiterhin real existent ist und es sowohl bei der Polizei wie auch in der Opferberatung weiterhin Handlungsbedarf gibt. In der Rems-​Zeitung steht, welche Beratungs– und Hilfsangebot es für die Opfer von häuslicher Gewalt im Ostalbkreis gibt.

