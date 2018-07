Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 11. Juli 2018 Mittwoch, 11. Juli 2018

12000 Euro für die EKM

Vom 13 . Juli bis 5 . August findet das 30 . Festival Europäische Kirchenmusik (EKM) in Schwäbisch Gmünd statt. Unter dem Motto „Mit allen Sinnen“ sind die Festivalgäste eingeladen, Musik in vollen Zügen zu genießen. Hochkarätige Interpreten und junge Stars aus ganz Europa garantieren eindrucksvolle Klangerlebnisse in den Kirchenräumen der ältesten Stauferstadt.

Doch die Umsetzung dieses anspruchsvollen Programms des Festivals ist nur durch kontinuierliche Partner wie die Kreissparkasse Ostalb möglich, die auch in diesem Jahr wieder mit einem namhaften Zuschuss das EKM-​Festival fördert. Andreas Götz, Vorstandsvorsitzender Kreissparkasse Ostalb, hat einen Förderbetrag vonEuro an Oberbürgermeister Richard Arnold übergeben.Das Festival wird am Freitag umUhr im Münster mit einem ökumenischen Gottesdienst und einer Uraufführung aus dem Kompositionswettbewerb eröffnet. Danach gibt es „Sinnliche Akrobatik unterm Sternenhimmel des Netzgewölbes“.

