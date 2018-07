Sport | Mittwoch, 11. Juli 2018 Mittwoch, 11. Juli 2018

25 . Kinder-​Sport-​Spaß-​Fest mit 2050 Grundschulkindern

Galerie (12 Bilder)

Fotos: edk

Das Kinder-​Sport-​Spaß-​Fest, das es in dieser Größenordnung einzig und allein in Schwäbisch Gmünd gibt, ist am Mittwoch im Schwerzer zum 25 . Mal ausgetragen worden. 2050 Grundschulkinder aus 21 Schulen beteiligten sich an dem besonderen Geburtstag dieses Gmünder Erfolgsprojektes.

23

1994

900

2050

130

50

2050

21

30

12

Das allererste Kinder-​Sport-​Spaß-​Fest fand am. AprilmitTeilnehmern statt. Die Initiatoren waren Edelbert Krieg und Fred Eberle. „Die Grundidee war, Kinder in Bewegung zu bringen. Durch Bewegung können geistige und soziale Fähigkeiten entwickelt werden. Die Bewegungswelt wird bunter und vielfältiger. So ist dieses Fest auch eine Art Fortbildung für die Lehrer, die sehen, was man wie anbieten kann“, erklärt Eberle.An diesem Mittwoch waren esGrundschulkinder, die der Gmünder Sportbürgermeister Dr. Joachim Bläse und die zahlreichen Ehrengäste im Jahn-​Stadion in Empfang nahmen. Ihren Tatendrang bestätigten die Kinder lauthals. Auf Bläses Frage „Freut Ihr Euch auf das Kinder-​Sport-​Spaß-​Fest?“ konnte es nur eine Antwort geben: ein unmissverständliches „Jaaaaa“. Für die Organisatoren vom Amt für Bildung und Sport, den Stadtverband Sport, die Sponsoren, die beteiligten Vereine und dieHelfer – also für diejenigen, ohne die dieses Spektakel nicht möglich wäre – gab es noch einen Extra-​Beifall. Der Sportbürgermeister revanchierte sich prompt. Er verkündete, dass jedes teilnehmende Kind als Geburtstagsgeschenk einen Sportbeutel erhält. Danach übernahm Paul Schneider das Kommando mit einem gemeinsamen Aufwärmprogramm. Schneider machte Übungen vor, die Grundschulkinder, die Lehrer, Bläse sowie die Ehrengäste machten sie hochmotiviert nach. Und weil nicht nur das Kinder-​Sport-​Spaß-​Fest ein Jubiläum feiert, sondern der Sportbürgermeister am SamstagJahre alt geworden ist, gab es noch ein Geburtstagsständchen für Bläse. Danach nahmen dieKinder aus denbeteiligten Schulen die überverschiedenen Stationen in Beschlag, die eine entsprechende Bewegungsvielfalt garantierten. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juli.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 72 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!