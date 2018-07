Ostalb | Mittwoch, 11. Juli 2018 Mittwoch, 11. Juli 2018

Der Gemeinderat in Heubach soll weiblicher werden

Galerie (1 Bild)

Foto: pb

Ellen Renz und Marie-​Luise Zürn-​Frey sind die wohl bekanntesten Frauen in der Heubacher Kommunalpolitik. Die beiden Mitglieder des Gemeinderats sind keine Feministinnen – und doch setzen sie sich dafür ein, dass der Heubacher Gemeinderat weiblicher wird. Nicht zuletzt deshalb, „weil Frauen vieles einfach anders sehen.“

12

19

30

23

11

Die beiden prominenten Repräsentantinnen des Gemeinderats (Ellen Renz ist sogar noch die erste ehrenamtliche Stellvertreterin des Bürgermeisters) wollen am morgigen Donnerstag,. Juli, umUhr bei einer Informationsveranstaltung im „Deutschen Kaiser“ dafür werben, dass bei der nächsten Gemeinderatswahl deutlich mehr Kandidatinnen auf den Listen stehen. Weil der Einfluss von Gemeinderätinnen und Gemeinderäten so groß ist, tut es einem Gremium gut, wenn es auch das tatsächliche Spektrum der Bevölkerung repräsentiert, sind die beiden Kommunalpolitikerinnen überzeugt. Wenn man bedenkt, dass zirka die Hälfte der Einwohner von Heubach Frauen sind, ist die aktuelle Frauenquote im Heubacher Gemeinderat ziemlich mager: Gerade mal sechs Gemeinderätinnen sitzen im-​köpfigen Gremium. Im Gespräch mit der Rems-​Zeitung begründen die beiden Frauen sehr überzeugend, warum sie ihre Aktion gestartet haben — zu lesen in der Ausgabe vom. Juli.

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 44 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!