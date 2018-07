Kultur | Mittwoch, 11. Juli 2018 Mittwoch, 11. Juli 2018

Nützliche Ideen: HfG-​Semesterausstellung

Foto: Kuhn, Vollmeier

Über 100 HfG-​Studierende stellen am 13 . und 14 . Juli in den beiden Häusern der Hochschule für Gestaltung ihre Bachelor– und Master-​Arbeiten aus.

Kommunikation und ihre Gestaltung ist ein ureigenes Gebiet der Hochschule für Gestaltung, ein eigener Studiengang. Es gibt also Grund, dass die Studierenden über Kommunikation reflektieren. Marina Kuhn und Miriam Vollmeier taten dies in ihrer Bachelor-​Arbeit, die beiden Frauen sind zwei der überBachelor– und Master-​Absolventen zum Ende des Sommersemesters. Nur ein Fünftel der Kommunikation bezieht sich auf den wie auch immer gearteten fachlichen Inhalt. Mimik und Gestik machen fast zwei Drittel der Kommunikation aus. Was dies bedeutet, möchte das Ausstellungskonzept der beiden Studierenden verdeutlichen. Die RZ vom. Juli stellt diese und weitere Arbeiten vor.

