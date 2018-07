Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 11. Juli 2018 Mittwoch, 11. Juli 2018

Radwegekonzeption: In Gmünd wimmelt es jetzt vor neuen Symbolen und Markierungen

Schritt für Schritt setzt die Stadt Schwäbisch Gmünd eine Radwegekonzeption um. An zahlreichen Stellen gibt es neue Symbole, Markierungen, Schilder und sogar Umbauten wie die sichelförmige Verkehrsinsel in der Hinteren Schmiedgasse.

Fahrrad– und auch Autofahrer müssen sich an die Neuerungen erst noch gewöhnen. An einigen Stellen ist größte Aufmerksamkeit und Vorsicht geboten. So kann auch die neue Barriere in der Hinteren Schmiedgasse von Alltagsradlern auf ihrer gewohnten, flotten Tour geradewegs in Richtung Innenstadt übersehen werden. Dort soll der Radverkehr zukünftig über die Honiggasse von der Straße weg– und umgeleitet werden. Mehr zum Thema und auch ein Kommentar dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

