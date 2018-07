Blaulicht | Mittwoch, 11. Juli 2018 Mittwoch, 11. Juli 2018

Suche nach einem Vermissten

Seit Montag, 9 . Juli, 5 Uhr, wird der 33 -​jährige Arthur G. vermisst. Er verließ zu Fuß seine Wohnung in Urbach. Bislang ist sein Aufenthaltsort unbekannt und der Mann könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Arthur G. ist etwacm groß und hat eine athletische Figur. Er hat braune Augen und dunkelblonde kurze Haare. Er spricht hochdeutsch. Arthur G. dürfte gut zu Fuß unterwegs sein. Bei seinem Verschwinden war Arthur G. mit einem dunklen langärmeligen Hemd, kurzen dunkelblauen Hosen sowie roten Gummibadeschuhen bekleidet. Möglicherweise trägt Arthur G. auch eine Strickmütze. Die Kriminalpolizei in Waiblingen erbittet Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort von Arthur G. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an das Polizeipräsidium Aalen unter/​oder an jede andere Polizeidienststelle.ERGÄNZUNG:Der von der Polizei gesuchte Mann aus Urbach konnte am Donnerstagabend wohlbehalten aufgefunden werden. Nach eingegangenen Zeugenhinweisen aus der Bevölkerung konnte der Mann in einem Waldgebiet bei Urbach von der Polizei angetroffen werden. Die Suche hat sich somit erledigt.

