Sport | Mittwoch, 11. Juli 2018 Mittwoch, 11. Juli 2018

Torhüter Malte Quiceno Mainka wechselt zum 1 . FC Normannia Gmünd

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Nach dem kurzfristigen Wechsel von Timo Hummel zu den Sportfreunden Lorch ist das Torhüter-​Team beim Oberliga-​Aufsteiger 1 . FC Normannia nun wieder komplett. Teammanager Andrea Aiello hat Malte Quiceno Mainka (SSV Ulm 1846 ) als dritten Torwart verpflichtet.

Malte Quiceno Mainka wird neben Yannick Ellermann, der in der neuen Saison mit der „“ auf dem Trikot auflaufen wird, und dem U-​-​Torspieler Philip Röhrle (Rückennummer) mit der Nummerdas Gmünder Torhüter-​Team komplettieren.Der Neuzugang istJahre alt,Meter groß und spielte von der Ubis zur Ubeim SV Vaihingen und in der Udann beim SSV Reutlingen. In den vergangenen vier Jahren war er beim SSV Ulmaktiv, zuletzt als Stammtorhüter der Ulmer U-​-​Oberligamannschaft und als WFV-​Auswahlspieler unter Trainer Ernst Thaler.Als Torspieler ist sein Vorbild Yann Sommer vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Ausschlaggebend, um zur Normannia zu wechseln, war für ihn, dass das Trainerteam sehr ehrlich und offen mit ihm umgegangen ist und zudem auch das starke Team-​Bewusstsein in der Normannia-​Mannschaft, das er schon direkt nach dem ersten Training erkennen konnte. Malte Quiceno Mainka: „Meine Zukunft ist noch ungewiss, im Fußball kann alles passieren. Trotzdem ist es wichtig, dass ich mich mit meinem Abitur irgendwann für ein Studium bewerbe, das hat allerdings noch Zeit.“ Er hat zunächst für ein Jahr beim. FC Normannia Gmünd zugesagt. Ob Mainka schon am kommenden Samstag umUhr im Schwerzer im Test gegen die Udes VfB spielen kann, ist noch nicht sicher.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 62 Sekunden.

