Sport | Donnerstag, 12. Juli 2018 Donnerstag, 12. Juli 2018

Gmünder Pavel Todorov nimmt an Landesmeisterschaften in Schriesheim teil

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Lämmerhirt

An diesem Wochenende finden in Schriesheim (bei Heidelberg) die baden-​württembergischen Landesmeisterschaften der Frauen und Männer in den Leistungsklassen A, B und C im Boxen statt. „Die Landesmeisterschaften in Schriesheim sind insbesondere für die Perspektivkader und die Altersklasse U 21 eine wichtige Standortbestimmung und ein entscheidendes Nominierungskriterium für die kommenden DM“, erklärt BVBW-​Sportdirektor Oliver Vlcek auf der Internetpräsenz des Boxverbands Baden-​Württemberg.

75

Die Veranstaltung wird in der KSV-​Sporthalle (Am Sportzentrum, Ladenburger Straße, Schriesheim) stattfinden.Pavel Todorov wird für den TSB Schwäbisch Gmünd im Mittelgewicht biskg, Leistungsklasse C, in den Ring steigen. Diese Meisterschaft wird im K.o.-System durchgeführt, das heißt, dass nur der Sieger des jeweiligen Kampfes weiter kommt. Da in dieser Gewichtsklasse erfahrungsgemäß sehr viele Gegner sind, muss der Gmünder mit mehreren Kämpfen, vielleicht auch mehrere am gleichen Tag rechnen. „Pavel Todorov ist auf den Punkt hin topfit und das gesamte Trainerteam ist überzeugt, dass er bei dieser Meisterschaft sehr weit kommen wird“, macht sich TSB-​Trainer Reiner Nagel keine Sorgen um seinen Schützling.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 44 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!