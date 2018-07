Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 12. Juli 2018 Donnerstag, 12. Juli 2018

Parkplatznot: Stadträte wollen Parkhaus am Berufsschulzentrum

Die Parkplatznot rund um das Kreisberufsschulzentrum und die Pädagogische Hochschule auf dem Hardt wird offenbar immer größer.

Dies wurde am Mittwoch anlässlich der Antragsberatungen im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats deutlich. Die Bettringer Ortsvorsteherin Brigitte Weiß sprach von einer „echt dramatischen Situation“, weil selbst Halteverbotszonen und Wohnstraßen im weiten Umkreis von Schülern, Lehrern und Studenten tagtäglich zugeparkt werden. Stadträte wollen den Bau eines Parkhauses. Was die Stadtverwaltung dazu sagt, steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

