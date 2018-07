Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 12. Juli 2018 Donnerstag, 12. Juli 2018

Schilderwald: Zuwachs am Kreisel Waldstetter Brücke

Foto: hs

Verkehrsteilnehmer aufgepasst! Oder eher was zum Schmunzeln? An der Waldstetter Brücke mitsamt Kreisel gibt es einen beträchtlichen Zuwachs im Schilderwald.

Es scheint auch so, dass es erst sich gar nicht um eine provisorische Ausschilderung eines neuen Mini-​Tempo-​-​Abschnitt bezüglich einer bevorstehenden Belagssanierung handelt. Sondern die Verkehrszeichen rund um den Kreisel wurden auf Dauer fest einbetoniert. Verkehrsteilnehmer werden fortan aufgefordert, etwaMeter vor dem Kreisel wegen „Belagschäden“ höchstenskm/​h schnell zu sein. Dafür dürfen sie nach der Passage der Brücke und direkt an der Einfahrt in den Kreisel wieder aufkm/​h beschleunigen. Nach einhelliger Meinung vieler Autofahrer dürfte aber schon bislang kaum jemand hier schneller als mitSachen auf den Kreisel zugefahren sein. Und wer tatsächlich mit den nun erlaubtenStundenkilometern um den Kreisel flitzen würde, dürfte schnell erfahren, was Fliehkraft ist.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 34 Sekunden.

