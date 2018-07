Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 12. Juli 2018 Donnerstag, 12. Juli 2018

Zukunftsperspektiven in der Oststadt in Gmünd eröffnet

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

„Die Stadt Gmünd ist in die Quartiersarbeit schon eingestiegen, als noch kaum jemand wusste, was man überhaupt darunter versteht“, eröffnete Erster Bürgermeister Dr. Joachim Bläse im Gmünder Rathaus die Diskussion über das Thema „Zukunft Oststadt“ im Sozialausschuss. Konkret ging es dabei um das Projekt „BIWAQ – Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier“ .

2015

2018

12

Abund noch bis Endewurde das Projekt mit einem Förderrahmen von knapp einer Million Euro bewilligt. Was daraus geworden ist, welche wertvolle Arbeit die Psychosoziale Krebsberatungsstelle leistet, wie die Teilhabe von Behinderten an städtischen Veranstaltungen erleichtert wird und was sich bei der Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen ändert, steht am. Juli in der Rems-​Zeitung!

Veröffentlicht von Gerold Bauer.

Lesedauer: 28 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!