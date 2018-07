Blaulicht | Freitag, 13. Juli 2018 Freitag, 13. Juli 2018

Gewaltige Rauchsäule: Halle mit 100 Schrottautos in Flammen

Galerie (1 Bild)

Foto: hs

Bei Remseck ist am Freitag eine große Gewerbehalle mit rund 100 Schrottautos in Flammen aufgegangen. Die gewaltige Rauchsäule war bis in den Raum Schwäbisch Gmünd hinein zu sehen.

9

200

Es handelte sich schon um zweiten Großbrand dieser Art in den letzten Monaten in der Remstalregion. Am. Mai war in Waiblingen eine Rcyclingfirma in Flammen aufgegangen (unser Bild). Am Freitagmorgen nun ähnliche, furchterregende Szenen am westlichen Horizont: Kilometerhoch erhob sich die pechschwarze Rauchsäule in den Himmel. Mehr alsFeuerwehrleute aus den Kreisen Rems-​Murr und Ludwigsburg sowie aus Stuttgart bekämpften stundenlang die Flammen und nahmen auch Schadstoffmessungen in der Umgebung vor.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 25 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!