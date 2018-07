„Limbus“ — das Rockmusical am Parler-​Gymnasium

Kultur | Freitag, 13. Juli 2018 Freitag, 13. Juli 2018

Marcus Englert ist Musiklehrer am Parler-​Gymnasium, er komponierte das Rock-​Musical „Limbus – Die Wilde Jagd“, das nächste Woche in der Parler-​Halle Premiere hat. Im Interview in der RZ spricht er über die Verwirklichung seiner Idee und Kooperationen.

Soviel vorweg: Die Musik ist durchkomponiert und leitmotivisch aufgebaut. Es gibt zum Beispiel ein „Wilde-​Jagd-​Thema“, das immer gespielt wird, wenn die Wilde Jagd auftaucht. Viele Stücke sind von Pop– und Rockmusik beeinflusst: Wer genau hinhört kann Anspielungen auf Radiohead, Biffy Clyro oder Ed Sheeran wiedererkennen. Es gibt auch Passagen Klassischer Musik. Im Vordergrund steht das Konzept „von Schülern für Schüler“. „Limbus – Die Wilde Jagd“ soll Spaß machen und an die Gefühle der Zuschauer rühren. Die Vorstellungen von „Limbus“findenam. Juli und am. Juli jeweils umUhr undUhr in der Parler-​Halle statt.

