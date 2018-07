Blaulicht | Freitag, 13. Juli 2018 Freitag, 13. Juli 2018

Nach Chemieunglück: Verletzte haben keine bleibenden Folgen erlitten

Die Ermittlungen nach dem Chemieunglück auf dem Betriebsgelände einer Firma in Essingen laufen. Die Polizei hat eine gute Nachricht: Die allermeisten den 17 Verletzten konnten die Klinik wieder verlassen; alle müssen sie keine bleibenden gesundheitlichen Folgen befürchten.

Die Polizei beruft sich dabei auf die Auskunft eines Arztes. Nach wie vor unklar sei die Herkunft der drei sichergestellten Aluminiumkanister mit ihrem giftigen Inhalt. Diese befanden sich in einer Ladung Schrott, die am Donnerstagmorgen umgeräumt und verladen wurde. Ein Bagger hatte einen der Behälter beschädigt, worauf sich eine giftige Substanz in die Umgebungsluft verflüchtigt hatte.Mitarbeiter mussten anschließend ärztlich behandelt werden. Keine Neuigkeiten hat die Polizei zu Art und Herkunft des herrenlosen Giftfasses, das bereits am Montag in Straßdorf (unser Bild) gleichfalls einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst ausgelöst hatte.

