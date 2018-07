Sport | Freitag, 13. Juli 2018 Freitag, 13. Juli 2018

Simon Fröhlich trainiert bereits bei Normannia Gmünd mit — Matos kommt

Archivfoto: Lämmerhirt

Fußball-​Oberligist Normannia Gmünd hat am Samstagmorgen sein erstes Heimspiel seit dem Aufstieg, wenn auch nur ein Testspiel. Zu Gast im Schwerzer ist die U 19 des VfB Stuttgart.

„Das ist kein normales Jugendteam, das sind sogenannte High-​Potential-​Spieler in der Mannschaft. Wir erwarten eine schnelle und taktisch flexible Mannschaft bei uns. Ich spiele gerne gegen solche Teams“, freut sich FCN-​Trainer Holger Traub auf den Vergleich, der umUhr angepfiffen wird.Personell hat sich auch etwas getan bei der Normannia. Probespiele Ricardo Dias Matos hat es in einer Woche geschafft, Traub und sein Trainerteam von sich zu überzeugen, er ist fest verpflichtet worden. „Seine Art, sein Auftreten als Mensch und seine Ansichten betreffend seiner noch jungen Karriere gefallen mir. Dazu trainiert er fleißig, bei ihm habe ich eine Vision im Kopf“, so Traub über den Mittelfeldspieler, der im offensiven Mittelfeld oder auf den Flügeln einsetzbar ist.Beim Training wirkt auch schon Simon Fröhlich mit, der sich der Normannia wieder anschließen wird (wir berichteten). Eine offizielle Bestätigung bezüglich dieses Wechsels vom Verbandsligisten TSV Essingen steht zwar noch aus, dürfte aber in Kürze erfolgen. Auf der Innenverteidigerposition habe man einen Spieler gesucht und ist bei dem Gmünder, der bereits über Jahre das Trikot der Normannia getragen hatte und nun zurückkehrt, fündig geworden.

