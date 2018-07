Blaulicht | Freitag, 13. Juli 2018 Freitag, 13. Juli 2018

Unfall B 29 : Nach größerer Auffahr-​Karambolage komplett gesperrt

Folgenreicher Auffahrunfall am Freitagabend auf der Aalener Straße (B 29 ) im Osten Gmünds. Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei größerer Auffahr-​Karambolage.

Insgesamt fünf Personenwagen sind beteiligt. Drei Verletzte sind ins Krankenhaus eingeliefert worden. Etwa einen Kilometer nach dem Tunnel in Fahrtrichtung Aalen wollte ein Autofahrer nach links in eine Grundstückseinfahrt abbiegen. Hinter ihm gab es in der Warteschlange eine böse Kettenreaktion. Ein Autofahrer erkannte das Stauende zu spät und schob insgesamt vier Wagen aufeinander. Nach ersten Schätzungen der Polizei beträgt der Blechschaden rundEuro. Die B, so der aktuelle Stand umUhr, dürfte noch etwa eine Stunde lang komplett gesperrt bleiben.

