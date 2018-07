Rems-Murr | Freitag, 13. Juli 2018 Freitag, 13. Juli 2018

ZF-​TRW nimmt neues Logistikzentrum in Betrieb

30 000 Kubikmeter Erde wurden bewegt, 3500 Kubikmeter Beton in Form gegossen. Nach neun Monaten Bauzeit konnte die ZF-​Tochter TRW Automotive am Donnerstag ihr neues Logistikzentrum in Alfdorf eröffnen.

„Eine zeitlang haben wir glaube ich jedes Betonwerk im weiten Umkreis ausgelastet“, meinte Werkleiter Michael Ruster wenige Stunden vor der offiziellen Eröffnung. Relativ reibungslos sei der Bau innerhalb von neun Monaten über die Bühne gegangen. Sogar der Winter habe mitgespielt und sei nicht sehr streng ausgefallen. „Es ist genau so ausgefallen, wie wir es geplant hatten“, freut sich der-​Jährige. Was das neue Logistikzentrum bewirkt, und wie es für die nächsten Jahre das Wachstum des Unternehmens ermöglicht, steht in der Freitags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

