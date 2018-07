FC Normannia unterliegt U19 des VfB Stuttgart mit 1:2

Sport | Samstag, 14. Juli 2018 Samstag, 14. Juli 2018

FC Normannia unterliegt U 19 des VfB Stuttgart mit 1 : 2

Galerie (6 Bilder)

Fotos: Eduard Kessler

Im zweiten Testspiel der Vorbereitung auf die Oberligasaison hat der 1 . FC Normannia Gmünd seine erste Niederlage kassiert. Eine Woche nach dem 3 : 1 -Erfolg beim SV Fellbach ist das Heimspiel gegen die U 19 des VfB Stuttgart mit 1 : 2 ( 1 : 1 ) verloren gegangen.

Nach einem ausgeglichenen Beginn erspielte sich die Normannia so nach und nach leichte Feldvorteile und ging in der. Minute nicht unverdient in Führung. Dem inzwischen fest verpflichteten Probespieler Ricardo Dias Matos, er ist von der Udes künftigen Oberligakonkurrenten Stuttgarter Kickers in den Gmünder Schwerzer gewechselt, gelang bei seinem Debüt im FCN-​Dress als Torschütze zumein Einstand nach Maß. Er traf aus kurzer Distanz, nachdem Marvin Gnaase mit einer starken Einzelaktion die Vorarbeit geleistet hatte.Im Anschluss verpassten es die Gastgeber, aufzu erhöhen. Dies rächte sich, als Eric Hottmann nach einer verunglückten Kopfball-​Rückgabe von Daniel Stölzel auf Torhüter Yannick Ellermann dazwischen ging und in der. Minute per Kopf zum-Halbzeitremis ausgleichen konnte.Erst vier Minuten waren im zweiten Durchgang gespielt, da präsentierte sich die Gmünder Defensive erneut nicht konsequent genug, was Jovan Djermanovic ausnutzte, um die Gäste in Führung zu bringen. Im Anschluss verflachte die Partie, ehe die Normannen in den letztenMinuten noch einmal bemüht waren, den Gleichstand herzustellen. Weil jedoch Pascal Werba sowie Patrick Lämmle die vorhandenen Chancen nicht verwerten konnten, blieb es bis zum Schlusspfiff beimfür die Uaus der Landeshauptstadt. Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juli.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 62 Sekunden.

