Ostalb | Samstag, 14. Juli 2018 Samstag, 14. Juli 2018

Lorcher Palmenfeschdle

Fotos: msi

Eigentlich sollte das Lorcher Palmenfeschdle nur einmal, anlässlich der abgeschlossenen Baumaßnahmen in der Innenstadt, stattfinden. Doch dann wurde das Fest, das die Lorcher Werbegemeinschaft mit Unterstützung der Stadt Lorch im vergangenen Jahr veranstaltet hatte, zum vollen Erfolg. „Die Leute haben gesagt, sie wollen nochmal, weil es so toll war“, fasst Barbara Hammel-​Martincic von der Lorcher Werbegemeinschaft zusammen, weswegen es nun doch eine Wiederholung gab.

„In der ungezwungenen Atmosphäre miteinander schwätzen und einfach den Abend in der Innenstadt genießen“, beschreibt sie, was den Charme der Veranstaltung zwischen Karlsplatz und Bäderbrunnen ausmacht. Eine Menge bunter Sitzmöbel und Liegestühle sowie die namensgebenden Palmen schmückten die Innenstadt und sorgten für mediterranes Flair. Der laue Sommerabend mit der Restwärme des Tages tat das Übrige für gute Stimmung. Kein Wunder also, dass die Lorcherinnen und Lorcher in großer Zahl in die Innenstadt strömten.

Veröffentlicht von Rems-Zeitung, Redaktion.

Lesedauer: 34 Sekunden.

