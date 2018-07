Schwäbisch Gmünd | Samstag, 14. Juli 2018 Samstag, 14. Juli 2018

Start in die „italienische Nacht“

Am Samstag, 14 . Juli, locken wieder kulinarische Genüsse, mediterranes Flair, italienische Musik und auch sommerliche Temperaturen die Besucherinnen und Besucher zur „Italienischen Nacht“ auf den Unteren Marktplatz. Start der „Nacht“ war um 11 Uhr — aber Insider wissen, wann „die Nacht“ richtig losgeht — ein Ende nicht vor 23 Uhr in Sicht.

Leckere italienische Spezialitäten, Wein, „Più Bella Cosa“ von Eros Ramazzotti, mediterranes Flair: Die „Italienische Nacht“ auf dem Unteren Marktplatz hat in den vergangenen Jahren viele Fans in Schwäbisch Gmünd und weit in die Region hinein gefunden. Das musikalische Programm startet umUhr mit italienischem Sound von „Amici“.Nach einer kurzen Umbauphase wird dann Toni Mangieri mit „Due piu Due“ das musikalische Live-​Programm bisUhr fortsetzen.

