Badseefest in Gschwend

Fotos: Pfister

Ein Publikumsmagnet — so viele Zuschauer wie selten zuvor beim Gschwender Badseefest! Ein kurzer Regenschauer in den Mittagsstunden des Samstag tat der guten Stimmung bei den DLRG — Aktiven in Gschwend keinen Abbruch, denn nach kurzer Zeit zeigte sich wieder die Sonne und das sollte so bleiben. Nur eine künstliche Wasserfontäne sorgte für feine Wassertropfen in der Luft.

Als sich die Abendsonne im See spiegelt, füllt sich der Festplatz zusehends mit Gästen. Die Helfer in den Imbiss– und Getränkeständen kommen zusehends ins Schwitzen. „Einen Karton Pommes“ ruft einer, während ein paar Meter daneben frisch herangebrachte Steaks ins heiße Fett gelegt werden. DLRG — Mitarbeiter eilen zu den Ständen, um den benötigten Nachschub zu bringen. Vor der Kasse bilden sich lange Staus und die Besucherströme reißen nicht ab. Kinder tollen auf den Wiesen herum und in der Hüpfburg herrscht Hochbetrieb. Die Sitzplätze sind fast restlos belegt, als die Badseebar gegenUhr eröffnet wird. Auf einer Liegewiese werden die geplanten Schwimmformationen für das anstehende Fackelschwimmen in einer Generalprobe abgelaufen, welches der Höhepunkt des Abends wird. Zwei so gegensätzliche Elemente wie Feuer und Wasser mit Flammen und Spiegelungen wirken bei Nacht besonders faszinierend und das macht den Flair dieses Sommernachtfests aus. Und am Sonntag geht das Fest weiter — bei bestem Wetter.

