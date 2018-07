Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 15. Juli 2018 Sonntag, 15. Juli 2018

Eine wunderbare Italienische Nacht

Galerie (6 Bilder)

Fotos: Manfred Laduch (5), Eduard Kessler

Viel besser hätte die Stimmung nicht sein können, wäre Italien Teil dieser Fußball-​WM gewesen. Auch so erstrahlte quasi der gesamte Gmünder Marktplatz am Samstag in grün-​weiß-​rot und feierten Tausende die achte „Italienische Nacht“.

&

„Ein wunderbarer Abend, und bis zum Schluss völlig harmonisch“, freut sich Markus Herrmann. Der Geschäftsführer der Touristik–Marketing-​GmbH zog am Sonntag begeistert Bilanz über die achte Italienische Nacht. Was einst als kleines Beiprogramm zu einem langen Einkaufsabend ins Leben gerufen worden war, hat sich inzwischen zu einer riesigen Veranstaltung entwickelt, die praktisch den gesamten Marktplatz bespielt. Ausführlicher Bericht in der Montags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Manfred Laduch.

Lesedauer: 24 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!