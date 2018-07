European Judo Cup U21: Silber für Schmid, Bronze für Böhm

Sport | Sonntag, 15. Juli 2018 Sonntag, 15. Juli 2018

European Judo Cup U 21 : Silber für Schmid, Bronze für Böhm

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Athleten aus 23 Ländern haben dieses Turnier genutzt, um Erfahrungen zu sammeln und als Vorbereitung für die Europameisterschaft im September. Neben Startern aus Europa waren zum European Judo Cup U 21 in Gdyniaa zahlreiche Judoka aus den Vereinigten Staaten und Australien angereist.

78

70

21

16

Lea Schmid aus Göggingen (auf dem Bild rechts) vom Judozentrum Heubach war in der Gewichtsklasse bisKilogramm nominiert worden. Nach ihrer Bronzemedaille beim European Cup in Leibnitz wollte sie bei diesem Turnier wieder auf das Podest kommen und nach Möglichkeit ganz oben stehen. Ihre Teamkollegin, die Böbingerin Alina Böhm, startete nach langer Verletzungspause in der Klasse bisKilogramm und erhoffte sich ebenfalls ein gutes Resultat. Neben den zwei Judoka vom Judozentrum Heubach traten noch neun weitere Sportlerinnen aus Deutschland in verschiedenen Gewichtsklassen an. Betreut wurden Lea Schmid und Alina Böhm vom Landestrainer Baden-​Württemberg, Janos Bölcskei.Als Teilnehmerin im ersten U-​-​Jahr startete Lea Schmid nach einem Freilos in Pool A gegen die Belgierin Vicky Verschaere. Sie konnte die Gegnerin noch in der ersten Minute werfen und im Haltegriff fixieren, was den Poolsieg bedeutete. Im Halbfinale gegen die Australierin Abigail Paduch konnte Schmid ebenfalls vorzeitig mit Ippon nach einem Haltegriff siegen. Damit war neben dem Einzug ins Finale auch die Silbermedaille sicher. Dort traf sie auf die zwei Jahre ältere Karla Prodan aus Kroatien, gegen die sie an diesem Tag keine Chance hatte. Wie Alina Böhm vom Judozentrum Heubach nach langer Verletzungspause wieder auf das Siegerpodest zurückgekehrt ist, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juli.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 63 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!