Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 15. Juli 2018 Sonntag, 15. Juli 2018

Kolomanritt durch Wald und Flur

Galerie (15 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Zu Ehren des Heiligen Coloman, den Schutzpatron für das Vieh und gegen Krankheiten, Hochwasser und Feuergefahr, fand am Sonntag der traditionelle Kolomanritt rund um Wetzgau statt.

Auch am Sonntag versammelte man sich zunächst am Kreuztisch im Himmelsgarten zum ökumenischen Gottesdienst, der vom Wallfahrtspfarrer Markus Dörre aus Schwangau bei Füssen gehalten wurde, mit Pfarrer Markus Schönfeld als Co-​Zelebrant. Markus Schönfeld begrüßte die zahlreichen Gläubigen, darunter Oberbürgermeister Richard Arnold, Ortsvorsteher Johannes Weiß und Landrat Klaus Pavel, den er, wie er schmunzelnd anmerkte, zur Landesgartenschau als „Landgraf“ in den Adelstand erhoben hatte. Der Gottesdienst wurde musikalisch mitgestaltet vom Kirchchor St. Georg und mehreren Gemeindemitglieder von St. Maria unter der Leitung von Dieter Bark. Was Pfarrer Dörre in seiner Predigt ansprach und was sonst noch geboten war, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 32 Sekunden.

