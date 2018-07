Ostalb | Sonntag, 15. Juli 2018 Sonntag, 15. Juli 2018

Lichterzauber auf dem Gschwender Badsee

Fotos: dlrg

Zwei so gegensätzliche Elemente wie Feuer und Wasser mit Flammen und Spiegelungen wirken bei Nacht besonders faszinierend und das macht den Flair des Sommernachtfests am Gschwender Badsee aus.

DieSchwimmerinnen und Schwimmer teilten sich auf und stiegen von zwei Seiten in den See, um sich in der Mitte zu treffen. In kreisenden Bewegungen schwammen die Fackelträger fast lautlos im Wasser, um danach in Pfeilformationen überzugehen oder einen Halbmond zu bilden. Magnesiumfackeln wurden gezündet, welche den See in rötliches Licht tauchen, Rauchwolken zogen über das Wasser und das Publikum applaudierte kräftig.Die vorbereiteten Schwimmflöße mit rundbunten Teelichtern wurden in den See gezogen. In der Seemitte wurde ein Feuerwerk gezündet.

