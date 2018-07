Blaulicht | Sonntag, 15. Juli 2018 Sonntag, 15. Juli 2018

Plüderhausen: Mann sticht Familienvater nieder

Foto: Rems-​Zeitung

Schwere Messerverletzungen hat in der Nacht zum Sonntag ein 53 Jahre alter Familienvater in Plüderhausen erlitten. Das Opfer hatte kurz vor 1 Uhr einen Mann im Schlafzimmer der Tochter ertappt, der über ein offenes Fenster in das Gebäude eingedrungen war. Die Tochter hatte sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus befunden. Der 53 -​Jährige wollte den unbekannten Eindringling festhalten, woraufhin dieser mit einem Messer auf den Familienvater mehrmals einstach.

Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Ehefrau verständigte eine Nachbarin, welche einen Notruf absetzte. Der Schwerverletzte wurde von Polizeibeamten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt und anschließend vom Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er operiert werden musste. Lebensgefahr besteht jedoch nicht.Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber erbrachte keinen Erfolg. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen und konnte Hinweise auf mögliche Tatverdächtige erlangen. Die Ermittlungen hierzu laufen auf Hochtouren.

