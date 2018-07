Blaulicht | Sonntag, 15. Juli 2018 Sonntag, 15. Juli 2018

Unwetter trifft Heubach: Keller und Tiefgarage laufen voll

Im Ostalbkreis hat der Starkregen dieses Mal Heubach erwischt. Die Keller mehrerer Straßenzüge standen unter Wasser, ebenso die städtische Tiefgarage in der Klotzbachstraße.

Es war schon zu erwarten gewesen, für ganz Baden-​Württemberg am Sonntag bestand Unwetterwarnung. Die Frage war nur noch, wo im Ostalbkreis dieses Mal sich das Unwetter austoben würde. Die Gewitterwolken türmten sich schließlich am Albtrauf beim Rosenstein mächtig und finster auf, von Donnergrollen und Blitzen begleitet. In Heubach stürzten kurz nachUhr die Wassermassen eine Stunde lang nur so vom Himmel, feinkörniger Hagel war darunter. Auch in Lautern regnete es heftig. Der Klotzbach stieg in Heubach an, es bestand jedoch keine Gefahr, dass er über das Ufer treten würde. Dafür traf es ganze Straßenzüge in der Unterstadt nördlich der Gmünder Straße massiv. Die umUhr alarmierte Feuerwehr hatte Großeinsatz: Sie zählteEinsatzstellen, Keller waren auszupumpen. Bis zuZentimeter hoch stand das Wasser in der städtischen Tiefgarage in der Klotzbachstraße. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

