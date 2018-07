Sport | Montag, 16. Juli 2018 Montag, 16. Juli 2018

FC Normannia testet am Mittwoch gegen Essingen

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Mit zwei Trainingseinheiten, zwei Testspielen und einem Turnier hat es die dritte Vorbereitungswoche beim Oberliga-​Aufsteiger 1 . FC Normannia Gmünd in sich. Ein interessantes Duell auf Augenhöhe erwartet Trainer Holger Traub am Mittwoch daheim im Schwerzer gegen den TSV Essingen. Anpfiff ist um 19 Uhr.

1

11

11

90

1

2

19

17

Die Intensität nimmt spürbar zu in der Vorbereitung des. FC Normannia Gmünd auf das am. August anstehende erste Oberligaspiel gegen den SV Göppingen. „Wir gehen jetzt in die Detailarbeit“, sagt Holger Traub. In den ersten zwei Wochen habe man hauptsächlich die Fitness im Fokus gehabt. „Jetzt verlagert sich der Schwerpunkt auf die spielerischen Elemente“, gibt der Normannia-​Trainer einen Einblick ins Programm der nächsten Tage und Wochen.Neben den zwei Trainingseinheiten am Montag und Donnerstag wird am Mittwoch (gegen Essingen) sowie Samstag (Uhr gegen den TSV Pfedelbach) jeweils überMinuten getestet. Am Sonntag steht in Berglen noch ein Turnier mit acht teilnehmenden Mannschaften an.Gegen Essingen kann Traub personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Der bei der-Niederlage gegen die Udes VfB Stuttgart am vergangenen Samstag aus privaten Gründen verhinderte Andreas „Bobo“ Mayer wird wieder dabei sein. Welcher Spieler urlaubsbedingt fehlen wird und warum sich Holger Traub vom Duell gegen den Verbandsligisten einen interessanten Test verspricht, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom. Juli.

Veröffentlicht von Alex Vogt.

Lesedauer: 54 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!