Schwäbisch Gmünd | Montag, 16. Juli 2018

Hardt: Baugruppe Sonnenhügel legt los

Ein Haus wird Hoffnungsträger“, titelte die RZ, als der Gemeinderat das Plazet zum Projekt der Baugruppe Sonnenhügel in der früheren Hardtkaserne gab. Es wurde ganz schön mit Erwartungen befrachtet.

Dabei handelt es sich in erster Linie um ein Bauvorhaben, mit dem sich die künftigen Bewohner Eigentum verschaffen. Aber es soll mehr sein, darauf hob Baubürgermeister Julius Mihm beim ersten Spatenstich ab: „Die Gruppe wohnt hier und will etwas für das Quartier. Das sind keine Wohnungskonsumenten, sondern eine Gemeinschaft, die sich früh gebildet hat und Engagement für den Standort zeigt. Sie ist schon etwas Besonderes.“ Nicht zuletzt ist die Gruppe gemischter als sonst üblich. Das Hardt, so Mihm, sei bislang ein Standort, „wo nicht so viele Leute hinwollten. Aber es ist der Standort in Gmünd, der sich am stärksten entwickeln kann.“

