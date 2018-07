Mögglingen: Die neue B29 nimmt im Eiltempo Gestalt an

Ostalb | Montag, 16. Juli 2018 Montag, 16. Juli 2018

Mögglingen: Die neue B 29 nimmt im Eiltempo Gestalt an

Fotos: Heino Schütte

Im Eiltempo geht es auf der riesigen Baustelle für die B 29 -​Ortsumgehung Mögglingen der Fertigstellung entgegen. Vor allem aus der Vogelperspektive gesehen erschließt sich dem Betrachter der eindrucksvolle, sieben Kilometer lange „Autobahnbogen“ im Süden der Gemeinde.

Nach Startschwierigkeiten in der Planungs– und ersten Bauphase kann aktuell gar nich so schnell dokumentiert werde, wie sich das Aussehen der größten Straßenbaustelle der Region von Woche zu Woche verändert. Die ersten Teilabschnitte haben schon ihren Schwarzbelag erhalten, wie wir dieser Tage vom Flugzeug aus beobachten konnten. Mit Hochdruck wird an den Anschlussbauwerken Mögglingen Ost und West sowie Heubach gearbeitet. Die Einweihung ist für Ende April nächsten Jahres geplant, rechtzeitig zur Eröffnung der Remstal-​Gartenschau. Ausführlicher Bericht dazu und mehr eindrucksvolle Luftbilder gibt es am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

