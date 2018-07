Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 17. Juli 2018 Dienstag, 17. Juli 2018

Drei Hellmuth-​Lang-​Preise an der PH verliehen

Foto: Manfred Laduch

Immer im Sommer verleiht der Verein der Freunde der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd für herausragende wissenschaftliche Arbeiten den Hellmuth-​Lang-​Preis. Jutta Nolte, Svenja Sickinger und Jens Schauz sind die Preisträger 2018 .

Zur. Verleihung des Hellmuth-​Lang-​Preises begrüßte Rektorin Prof. Dr. Claudia Vorst die Gäste. Fachliche Qualität und Relevanz kennzeichneten die für den Preis ausgewählten Arbeiten. Die drei Studierenden zeigten gleichzeitig, welche wichtigen gesellschaftlichen Zukunftsaufgaben an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd bearbeitet werden. Die Preisverleihung nahm der Vorsitzende des Vereins der Freunde der Pädagogischen Hochschule, Michael Lang, vor, nach dessen Vater, einer der Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender des Vereins, der Preis benannt ist. Worum es in den preisgekrönten Arbeiten geht, steht in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

