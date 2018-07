Ostalb | Dienstag, 17. Juli 2018 Dienstag, 17. Juli 2018

Lorch: Neues grünes Herzstück im Zentrum der Stauferstadt

Fotos: Heino Schütte

Auch in der Stauferstadt Lorch laufen die Vorbereitungen auf die Remstal-​Gartenschau auf Hochtouren. Im Stadtzentrum entsteht ein neues grünes Herzstück.

Das Platzgefüge rund um das Bürgerhaus wird attraktiver denn je gestaltet. Wo bis vor einigen Jahren das Lorcher Feuerwehrgerätehaus stand, dürfen sich die Bürger und Besucher der Klosterstadt zukünftig in einem Parkgelände auch direkt am Ufer der Rems beschaulich niederlassen. Mehr über die nachhaltigen Baumaßnahmen im Herzen Lorchs gibt es am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

