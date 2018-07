Ostalb | Dienstag, 17. Juli 2018 Dienstag, 17. Juli 2018

Mutlangen: Es heißt halt „Pavillon“

Architekt Adrian Psiuk berichtete dem Mutlanger Gemeinderat über den Stand der Bauarbeiten am neuen Lammplatz. Er wird mit einem Festwochenende am 8 . und 9 . September eingeweiht. Bis dahin ist der Pavillon aber nur außen fertig.

„Die Ortsmitte ist ein Dilemma“, stöhnte Gemeinderat Werner Kurz in der Gemeinderatssitzung. Es kam immer wieder etwas dazwischen, darunter ein unvermittelter Pächterwechsel in der Gastronomie, welcher der Kommune noch Ausstattung und Küche einbrockte.Die neue Pächterfamilie Cutaia machte sich mit Bürgermeisterin Stephanie Eßwein Gedanken über die Namensgebung und die Gestaltung des Signets, das am Pavillon angebracht wird. Von Anfang hatte die parallel zur Grundschule stehende, langgezogene Vitrine in den Plänen als „Gastropavillon“ firmiert. Praktischerweise bleibt es bei „Pavillon“ – schon weil kein anderer Vorschlag gemacht wurde.

