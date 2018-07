Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 17. Juli 2018 Dienstag, 17. Juli 2018

Zeiselberg: Stadtverwaltung hält am Zeitplan fest

Foto: Heino Schütte

Ungeachtet von tausend Protestunterschriften und zahlreichen Einsprüchen im Zuge des aktuellen Bebauungsplanverfahrens will die Stadtverwaltung am Fahrplan für die Bebauung des Zeiselbergs festhalten. Für die Sitzung des Bau– und Umweltausschusses am Mittwoch hat OB Richard Arnold Informationen über den Fortgang der Dinge angekündigt.

Rechtzeitig zur Remstal-​Gartenschau soll die beliebte Biergarten-​Gastronomie auf dem innenstadtnahen Aussichtberg zu einem Ganzjahresbetrieb verfestigt werden. Die Kritiker und Einwender beim Bebauungsplanverfahren sprechen sich nicht grundsätzlich gegen das Projekt aus, sondern bemängeln den Umfang der Bebauung. Die Stadtverwaltung beruft sich wiederum auf den Abwägungsprozess und auf ein klares Votum im Gemeinderat. In Bezug auf die Einsprüche soll der Bebauungsplan jetzt nochmals überprüft werden. Oberbürgermeister Richard Arnold will darüber am Mittwoch im Bau– und Umweltausschuss des Gemeinderats öffentlich informieren. Die Sitzung beginnt umUhr. AbUhr folgt eine gemeinsame Sitzung von Bau– und Umweltausschuss mit dem Verwaltungsausschuss.

