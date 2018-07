Sport | Mittwoch, 18. Juli 2018 Mittwoch, 18. Juli 2018

Essingen demontiert Normannia Gmünd mit 5 : 0

Eigentlich hatte man gute Erinnerungen an den Fußball-​Verbandsligisten TSV Essingen in Gmünd, hat man schließlich auf dem Essinger Rasen die Meisterschaft gefeiert. Diese Erinnerung ist nun zumindest teilweise verblasst, denn im Test hat der TSV mit 5 : 0 ( 2 : 0 ) gesiegt – und dabei noch etliche Chancen liegengelassen.

FCN-​Trainer Holger Traub ist selten sprachlos, doch nach diesem-Debakel, wenn es auch nur ein Testspiel gewesen ist, schüttelte er nur den Kopf. „Das war erschreckend. Wir machen Fehler, diese Treffer hätte selbst ein Kreisligist gegen uns geschossen“, fand Normannias Übungsleiter deutliche Worte. Dabei war es wohl weniger das Ergebnis, was im Laufe der Vorbereitung immer mal vorkommen kann, es dürfte vielmehr die eigene Chancenlosigkeit gegen diesen – zugegebenermaßen – runderneuerten TSV gewesen sein, die Traub erstarren ließ. Großchancen blieben in der Anfangsphase, die noch ausgeglichen verlief, aus. Ein Schuss von Andreas Mayer war leichte Beute für Essingens Philipp Pless (.). Als dann aber Johannes Eckl Normannias Daniel Glück unter Druck setzte, ihm den Ball abluchste und in die Mitte flankte, begann das Unheil für die Normannia. FCN-​Schlussmann Yannick Ellermann fäustete den Ball vor die Füße von Patrick Lämmle, von dort trudelte der Ball zumins Tor (.).

