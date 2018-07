Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 18. Juli 2018 Mittwoch, 18. Juli 2018

Hussenhofen: Die Remstal-​Gartenschau im Blick

Galerie (1 Bild)

Foto: Heino Schütte

Das Gartenschauareal entlang Rems im Zentrum des Gmünder Stadtteils Hussenhofen ist nahezu fertiggestellt. Noch nie war dort die Rems so schön sicht– und erlebbar.

Über den Stand der Dinge in Sachen Remstal-​Gartenschau wurde in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats informiert. Hierbei erfuhren die Bürgervertreter auch, dass bei Hussenhofen-​Zimmern ein Gartenschau-​Begrüßungspunkt der Stadt Schwäbisch Gmünd entstehen soll. Mehr aus der Ortschaftsratssitzung gibt es am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 17 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!