Oststadt: Kino– und Musik-​Festival

Fotos: rw, Ingrid Hertfelder, Gerhard Richter

Nein, im Schatten liegt die Oststadt garantiert nicht. Dort bewegt sich viel, wie in allen Gegenden, in denen Generationen und Identitäten aufeinandertreffen. Die Mischung macht’s. Auch in der Kultur. Das will die Oststadt zeigen.

Schatten werfen im Winter allenfalls der Hardt-​Hügel und das Buchhölzle. „Gelebte Vielfalt“ lautet das Motto der Oststadt. Diese wollen die Stadtteilkoordinatorin Christine Hüttmann und der Vorsitzende des Oststadt-​Vereins Thomas Schäfer noch ein Stück weit ausdehnen – ins Kulturelle. Bisher nehme man das Quartier östlich der Baldungstraße „nur“ als „soziale Stadt“ wahr, meint Schäfer, irgendwie sei das doch ein „Dornröschen-​Dasein.“„Wir machen etwas, was es hier noch nicht gegeben hat“, sagt der Vorsitzende des Bürger– und Fördervereins, der jetzt auch dezidiert ein Kulturverein sein will. Mit Anspruch: „Wir machen hier Höhenkamm-​Kultur.“ Am Unipark findet vom. bis. Juli ein Kino– und Musik-​Festival statt.

