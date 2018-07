Sport | Donnerstag, 19. Juli 2018 Donnerstag, 19. Juli 2018

Bezirkspokal heißt künftig „AOK-​Pokal Ostwürttemberg“

Der Fußball-​Bezirkspokal des ehemaligen Bezirks Kocher/​Rems heißt ab der kommenden Saison „AOK-​Pokal Ostwürttemberg“. Die offizielle Unterschrift ist nun seitens des Bezirks und der AOK, vertreten durch den Bezirksvorsitzenden Jens-​Peter Schuller und Josef Bühler, Geschäftsführer der AOK Ostwürttemberg, in den Räumen der AOK im Gmünder Pfeifergäßle erfolgt.

Allen Beteiligten merkte man die Freude an, dass der Bezirkspokal nun unter diesem neuen Namen firmiert ist. „Die AOK war unser Wunschpartner, da wir im Pokalwettbewerb ohnehin schon lange zusammenarbeiten“, so Schuller bei der Vertragsunterzeichnung.Nicht vergessen wollte Schuller bei diesem Treffen die Verdienste des bereits verstorbenen Alfons Krauß, der den Pokalwettbewerb einst vorangebracht hat. Dieses Amt übernommen hatte schließlich Helmut Vogel, der ebenfalls vor Ort war, nun aber aus seinem Amt ausscheidet.Wettbewerb in den HalbzeitenEbenfalls anwesend war sein Nachfolger Roland Wagner, den man als als Steffeleiter der Bezirksliga kennt. „Die Attraktivität dieses Wettbewerbs hat durch die AOK zugenommen. Es ist eine Aufwertung. Die Regierungsbezeichnung Ostwürttemberg macht in diesem Fall bei diesen Partnern gleich doppelt Sinn“, freut sich Schuller. Beide Parteien streben eine langfristige Partnerschaft an.

