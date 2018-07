Sport | Donnerstag, 19. Juli 2018 Donnerstag, 19. Juli 2018

Ermis Gmünd lädt am Sonntag zum Familientag ein

An diesem Sonntag veranstaltet der Ermis FC Schwäbisch Gmünd seinen Familientag auf dem Sportplatz an der Fein-​Halle. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und wird den ganzen Tag andauern.

Geplant ist unter anderem ein Turnier von „Sechzehner zu Sechzehner“ mit sieben Feldspielern plus einem Torwart, ein Neunmeterschießen-​Turnier und ein „Kinderfußballspiel“ an dem jedes Kind teilnehmen kann. Jedes teilnehmende Kind bekommt ein T-​Shirt und eine Medaille überreicht, so die Verantwortlichen. Parallel dazu findet das „. Bargauer Sportwochenende“ statt, was auch Georgios Vasiliadis, Vorsitzender von Ermis Gmünd weiß: „Das soll keine Konkurrenzveranstaltung sein. Ich glaube nicht, dass diejenigen, die bei uns sind, dann nicht zum Bargauer Sportfest gehen werden. Es soll eher als ergänzende Veranstaltung angesehen werden.“ Eine Delegation von Ermis werde am Samstag auch das Sportwochenende des. FC Germania Bargau besuchen, sagte Vasiliadis.

