Festwochenende: 875 Jahre Mögglingen

Die Gemeinde Mögglingen feiert in diesem Jahr ihr 875 -​jähriges Jubiläum, was Grund genug ist, diesen schönen Umstand festlich zu begehen. Aus diesem Anlass richtet die Gemeinde Mögglingen am 21 . und 22 . Juli ein großes Festwochenende auf dem Marktplatz aus.

Im Rahmen eines Straßenfestes mit Live-​Musik und Feuerwerk wird am Samstag,. Juli, und Sonntag,. Juli, auf dem Marktplatz in Mögglingen gefeiert. Beginn ist am Samstag umUhr mit dem Fassanstich. Am Sonntag beginnt das Fest mit einem ökumenischen Gottesdienst umUhr. Für das leibliche Wohl und Kinderaktionen ist selbstverständlich gesorgt. Außerdem werden Bilder der letztenJahre ausgestellt. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. Juli.

