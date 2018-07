Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 19. Juli 2018 Donnerstag, 19. Juli 2018

Kino und Hallenbad

Galerie (1 Bild)

Visualisierung: Hardy Kögel

Mit großen Erwartungen waren viele Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch ins Rathaus gekommen, um zu sehen, mit welchen Hallenbad-​Konzepten die noch verbliebenen beiden Bieter im Investorenwettbewerb ins Rennen gehen. Im Blickpunkt standen dann aber nicht die Architektur oder die Ausstattung, sondern die Finanzierung

Bei beiden potentiellen Investoren scheint es da allerdings noch zu hapern. Dies wurde mehrfach kritisierrt. Umso interessanter erschien vielen Gemeinderäten deshalb eine alternative Berechnung der Taubental-​Bürgerinitiative. Laut deren Kalkulation wäre eine Realisierung ohne private Investoren nicht nur machbar, sondern auch günstig

In der gemeinsamen Sitzung des Bau– und Umweltausschusses mit dem Verwaltungsausschuss wurde auch ein Entwurf präsentiert, wie sich der neue Inhaber der Gmünder Kinos künftig vorstellt. Auch die Visualisierung für einen Wohnturm an der Stadtmauer in der Schmiedgasse wurde gezeigt.

Die Rems-​Zeitung berichtet ausführlich in der Ausgabe vom 19 . Juli über diese Sitzung.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 34 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!