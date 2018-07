Schwäbisch Gmünd: Seifenkistenrennen

Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 19. Juli 2018 Donnerstag, 19. Juli 2018

Am Samstag und Sonntag, 21 . und 22 . Juli, findet zum siebten Mal das traditionelle Schwäbisch Gmünder Seifenkistenrennen statt. Alle zwei Jahre rasen normalerweise Jung und Alt in ihren selbst gebauten Kisten den Straßdorfer Berg hinab. 2016 fand allerdings – wegen der Hochwasserkatastrophe in Gmünd kein Rennen statt.

Ganz ohne Abgase, ohne Feinstaub und ohne Lärm mit vollem Tempo unterwegs: die gute alte Seifenkiste hat schon vor vielen Jahrzehnten den meist jungen Pilotinnen und Piloten ganz umweltschonend und nachhaltig viel Fahrspaß bereitet. Auch in diesem Jahr wird nun nach den Veranstaltungen in den Jahrenunddank des enormen Engagements vieler Helferinnen und Helfer wieder ein Seifenkistenrennen am Straßdorfer Berg durchgeführt. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Freitag,. Juli.

