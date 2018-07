Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 19. Juli 2018 Donnerstag, 19. Juli 2018

Zeiselberg-​Bebauungsplan wird korrigiert

Über kaum ein Thema wurde in den vergangen Monaten so intensiv beraten und so emotional diskutiert wie über die Bebauung hoch oben auf dem Zeiselberg. Der für die letzte Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause vorgesehene Satzungsbeschluss wird nun doch erst im Herbst gefasst.

Aufgrund der im Zuge einer öffentlichen Auslegung eingegangenen Bedenken und Einwände will die Stadt den Plan nämlich korrigieren und vor einem Beschluss nochmals vier Wochen öffentlich auslegen. Der Oberbürgermeister betonte, er wolle nichts übers Knie brechen und nehme Einwände sehr ernst. Wie es nun weitergeht, wird am. Juli in der Rems-​Zeitung erläutert.

