Freiwilligendienst bei der Stiftung Haus Lindenhof

Für Einrichtungen wie die Stiftung Haus Lindenhof sind junge Menschen, die hier den Bundesfreiwilligendienst oder ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren, viel wert. Dank der Freiwilligen aus dem Ausland ist die Anzahl der BFDler und FSJler nicht so stark gesunken wie in anderen Einrichtungen.

Auf möglichst viele Worte kommt es bei der Arbeit in der Bildungsgruppe des Förder– und Betreuungsbereichs nicht an, sondern auf das richtige Feingefühl. Alison Huanca besitzt es. In Bolivien, ihrem Heimatland, hat die-​Jährige ein Sozialpraktikum in einem Kinderhaus absolviert. Der Wunsch, ähnliche Erfahrungen auch in einem anderen Land zu machen, führte sie über die Initiative Christen für Europa (ICE) nach Deutschland – in die Stiftung Haus Lindenhof. Hier kümmert sie sich seit vier Monaten um die Menschen der Bildungsgruppe II. Für Schrauben verschiedener Größe, montiert auf einem Brett, die jeweils richtige Mutter zu finden, ist die Herausforderung, der sie sich annehmen. Und Huanca hilft. Mit viel Feingefühl. Und Geduld. Und Liebe. Welche jungen Menschen aus dem Ausland derzeit im Lindenhof arbeiten und welche Erfahrungen sie hier machen, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

