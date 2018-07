Blaulicht | Montag, 02. Juli 2018 Montag, 02. Juli 2018

Gleitflieger von Windböe erfasst — schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 58 Jahre alter Gleitschirmflieger am Sonntagnachmittag gegen 17 . 30 Uhr zu, als er bei Startübungen an der Skipiste am Wirtsberg von einer Windböe erfasst wurde und dadurch die Kontrolle verlor.

Der Mann wurde circaMeter weit in etwa einem Meter Höhe und teils auf dem Boden entlang gezogen und durchbrach dabei einen Holzabschrankung. Der Schirm blieb anschließend in Bäumen hängen, der-​Jährige schnallte sich selbständig ab. Der Gleitschirmflieger, der zunächst angab unverletzt zu sein und auf die Verständigung eines Rettungswagens verzichtete, musste gegenUhr dann doch ärztlich behandelt werden. Dabei wurden schwere Verletzungen festgestellt, die es nötig machten, ihn mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus zu fliegen. Zuvor hatte der-​Jährige die Bergwacht verständigt, um den Gleitschirm aus den Bäumen zu befreien.

Veröffentlicht von Heinz Strohmaier.

Lesedauer: 32 Sekunden.

