Ostalb | Montag, 02. Juli 2018 Montag, 02. Juli 2018

Katharina Regele im Bundesfinale beim Wettkampf der Bäckermeister

Foto: Bundesakademie des Bäckerhandwerks

Eine der Finalistinnen auf Bundesebene kommt im Bäckerhandwerk von der Ostalb: Katharina Regele ist an der Bundesakademie des deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim als Lehrerin tätig und „brennt“ für ihren Beruf. Jungen Leuten, die aktuell vor der Berufswahl stehen, gibt sie den Tipp: „Als Bäcker kann man echt was reißen!“

Wer in diesem Beruf gut ist, könne richtig schnell Karriere machen und schon in einem Alter eine Führungsposition einnehmen, in dem die ehemaligen Schulkameraden noch für ihren Bachelor-​Abschluss büffeln. Davon ist Katharina Regele überzeugt. Nicht nur aufgrund eines Bauchgefühls, sondern aufgrund vieler Beispiele, die sie persönlich kennt. Nicht zuletzt ihr eigener Werdegang. Im Gespräch mit der Rems-​Zeitung schilderte die junge Frau, was an ihrem Beruf so faszinierend ist und welche Rolle ihre Familie bei der Berufswahl spielte — zu lesen in der Ausgabe vom. Juli.

