Montag, 02. Juli 2018

Kloster Lorch: Orchestervereinigung spielte

Galerie (1 Bild)

Foto: jb

Aristoteles stellte schon fest: „Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten.“ Dass dies so ist, werden wohl die Besucher des Sommerkonzerts der Orchestervereinigung Schorndorf bestätigen können.

Unter der Schirmherrschaft des Freundeskreises Kloster Lorch konzertierte das engagierte Amateurorchester in der vollbesetzten Klosterkirche, in der noch schnell zusätzliche Stühle aufgestellt werden mussten. Dirigent war erstmals Felix Brade, der im letztjährigen Herbstkonzert gemeinsam mit dem Ensemble als Cellosolist aufgetreten war. Eine Besprechung steht in der RZ vom. Juli.

