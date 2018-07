Sport | Montag, 02. Juli 2018 Montag, 02. Juli 2018

Normannia Gmünd startet in die Vorbereitung auf das Abenteuer Oberliga

Galerie (7 Bilder)

Fotos: Lämmerhirt

Kaum ist die Saison in der Verbandsliga vorbei, da startet auch schon die Vorbereitung auf die Oberliga. Normannia Gmünd ist am Montagabend nach dem Aufstieg in die Oberliga in die Vorbereitung auf diese gestartet.

2018

15

Sechs Jahre ist es her, als die Normannia den bitteren Abstieg in die Verbandsliga hinnehmen musste. Im Jahralso ist die Rückkehr in die fünfthöchste Spielklasse Deutschlands geglückt – und mit den Freunden und Fans sind wohl auch die meisten Bürger der Stadt gespannt darauf, wie sich die Mannschaft von Holger Traub in der neuen Umgebung schlagen wird. Einer, der beim Abstieg damals schon dabei war, ist Felix Bauer. Als damals noch A-​Jugendlicher hat er diesen bitteren Moment mitlerleben müssen. Heute kann er sich lachend erinnern: „Das war natürlich ein toller Start in den Seniorenbereich, der hat gleich mal mit einem Abstieg begonnen.“ In der abgelaufenen Saison hat er zu den Leistungsträgern gezählt, war maßgeblich an diesem vorher wohl kaum erwarteten Erfolg beteiligt. „Ich freue mich nun, alle Spieler mal wiederzusehen, wenn die Pause auch wirklich kurz war. In der Verbandsliga spielst du länger und die Oberliga beginnt wieder früher“, so Bauer. Mit zwölf Treffern war Bauer zweiterfolgreichster Torschütze seiner Mannschaft hinter Andreas Mayer (). Gegen Tore in der Oberliga, in der er unter anderem auch noch einmal für den VfR Aalen II gespielt hatte, wird er ebenfalls nichts einzuwenden haben. „Ich hoffe nun, dass der Akku bei den Spielern dennoch wieder aufgeladen ist. In den vergangenen Jahren ging es in den letzten zwei bis drei Spielen nicht mehr um so viel, in der abgelaufenen Saison war das dann doch ein wenig anders“, so Bauer schmunzelnd. Einige laden sogar immer noch auf. Daniel Glück und Nermin Ibrahimovic weilen noch im Urlaub, Neuzugang Niklas Groiß war zwar beim Start dabei, verabschiedet sich aber ab Dienstag bereits – ebenfalls in den Urlaub. Den ausführlichen Bericht zum Trainingsauftakt von Normannia Gmünd lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

Lesedauer: 80 Sekunden.

Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung:

Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!