Stadtreparatur: Der Sebaldplatz wird schöner

Der Sebaldplatz bedürfe einer „dringenden Sanierung“. Diese Auffassung der Stadtverwaltung teilt die Bürgerschaft – sie hält sich auf diesem Platz nicht auf.

Bis zum Winter vor der Remstalgartenschau soll das ganz anders sein. Der Platz wird neu gestaltet. Der Sebaldplatz ist das noch fehlende Stück im grünen Band zwischen Graben-​Beginn an der Waldstetter Brücke und Zeiselberg. Mit den ihn umgebenden Gebäuden bildet er eine Platzanlage, wie sie im ausgehenden. Jahrhundert in vielen Städten angelegt wurde. In den vergangenen Jahren ist der Sebaldplatz etwas ins Abseits geraten. Wie ihn die Stadt daraus hervorholen will, steht in der RZ vom. Juli.

